Sarà la partita fra Torino e Cagliari, in programma alle ore 12.35 nel capoluogo piemontese, ad aprire la domenica di Serie A. Si tratta di una partita importante per entrambe le squadre, con i granata chiamati a trovare un successo che manca da cinque partite e i sardi a dare continuità al buon momento recente per tenere viva la speranza salvezza.