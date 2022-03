L’Argentina dirama la lista dei pre-convocati: quattrodici “italiani”, quattro fra Primavera e Under23

Il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei pre-convocati per le due partite contro Venezuela ed Ecuador, valevoli per la qualificazione al prossimo mondiale in Qatar. Sono ben quattordici i calciatori che militano in Italia, fra cui figurano quattro che militano nel Campionato Primavera o nella Juventus Under 23 (il bianconero Matías Soulé, Franco e Valentino Carboni dell’Inter, Luka Romero della Lazio), tutti convocabili anche da altre Nazionali e chiamati soprattutto per ingolosirli spingendoli a scegliere l’Albiceleste.

Gli altri giocatori che militano in Serie A sono Musso, Molina, Martinez Quarta, Pezzella, Perez, Nico Gonzalez, Lautaro Martinez, Dybala, Correa e Simeone.

Portieri: Armani, Musso, Emiliano Martinez, Rulli;

Difensori: Montiel, Molina, Foyth, Quarta, Pezzella, Otamendi, Christian Romero, Lisandro Martinez, Neuthen Perez, Tagliafico, Acuna;

Centrocampisti: Franco Carboni, Paredes, De Paul, Palacios, Lanzini, Lo Celso, Pereyra, Buendia, A. Gomez, N. Gonzalez, Ocampos, Garnacho, Allister, Paz, Geralnik, Valentin Carboni;