Convocati Milan: fuori Ibra, Rebic, Bennacer e Castillejo

Piccola emergenza per il Milan, in vista della gara di stasera a Torino. Per il match dell’Olimpico Pioli dovrà fare a meno di Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Ismael Bennacer e Samu Castillejo, che non sono partiti con la squadra. Per lo svedese si tratta di un sovraccarico al ginocchio sinistro, mentre per Bennacer, Rebic e Castillejo si tratta di affaticamento muscolare (per il centrocampista algerino il problema è emerso stamane). Si uniscono ai già indisponibili Romagnoli, Florenzi e Kjaer.

FOTO: Twitter Milan