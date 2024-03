Convocati Brasile, il ct Dorival ne cambia 3 dopo gli infortuni di Ederson, Marquinhos e Martinelli

Cambio di programma in casa Brasile. Nonostante avesse diramato solo due settimane fa la lista dei convocati per le prestigiose amichevoli di fine marzo contro Inghilterra (23 marzo) e Spagna (26 marzo), il commissario tecnico della Seleçao Dorival Júnior è stato costretto ad aggiornare l’elenco a causa di alcuni infortuni. Out il portiere del Manchester City Ederson, il difensore del Paris Saint-Germain Marquinhos e l’attaccante dell’Arsenal Gabriel Martinelli. Al loro posto Léo Jardim del Vasco, il difensore Fabrício Bruno del Flamengo e l’attaccante Galeno del Porto. Di seguito la lista aggiornata:

Portieri: Bento, Léo Jardim, Rafael.

Difensori: Danilo, Yan Couto, Ayrton Lucas, Wendell, Beraldo, Gabriel Magalhaes, Fabrício Bruno, Murillo.

Centrocampisti: André, Andreas Pereira, Bruno Guimaraes, Douglas Luiz, Joao Gomes, Paquetà, Pablo Maia.

Attaccanti: Endrick, Galeno, Raphinha, Richarlison, Rodrygo, Savinho, Vinicius.

Foto: sito Manchester City