Continua il tour italiano di Tevez: dopo la Juve, l’Apache fa visita all’Inter

Come noto dalla scorsa settimana Carlos Tevez è in Italia. Domenica ha assistito alla gara tra Juve e Inter allo Stadium, mentre nei giorni scorsi ha fatto visita ai suoi ex compagni bianconeri. L’argentino stamani era alla Pinetina per assistere all’allenamento degli uomini di Inzaghi. L’Apache, che ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore, ha salutato con affetto il vice presidente Javier Zanetti, con il quale è stato per anni compagno di nazionale, ma si è intrattenuto a parlare anche con Lautaro Martinez e Correa oltre che con gli altri sudamericani e mister Inzaghi.

FOTO: Twitter Boca Junior