Continua il problema gol per il Bologna in Champions: 0-0 col Benfica

Il Bologna pareggia 0-0 sul campo del Benfica. Nel primo tempo succede pochissimo: il Bologna dopo lo spavento iniziale, con gol annullato per fuorigioco a Pavlidis, prende in mano la gestione del gioco e del pallone e cerca di tenere lontano dalla propria area di rigore il Benfica. Crea però pochissime azioni pericolose, come dimostrano gli zero tiri in porta. I lusitani invece prima reggono il colpo e poi rischiano di beffare i rossoblù con una bellissima girata al volo di Angel Di Maria ben controllata da Skorupski. Nella ripresa i ritmi si alzano e le squadre provano a vincere la partita con cambi di fronte continui. Il Bologna si crea un’ottima occasione in contropiede ma l’affondo di Urbanski porta a un niente di fatto. Al 73′ Italiano prova a stravolgere la gara con 4 cambi tutti insieme: dentro Lucumì, Freuler, Pobega e Ndoye per Casale, Moro, Fabbian e Urbanski. Il concetto però non cambia e gli sbocchi restano limitati, col Bologna che sbatte sui difensori di casa. Il finale è tutto in mano al Benfica, ma anche e soprattutto grazie a Skorupski i rossoblù tornano in Italia con un pareggio che serve a poco per la classifica ma che fa comunque morale. Un punto che serve più al morale che alla classifica di Champions League, a questo punto quasi compromessa definitivamente

Foto: Instagram Bologna