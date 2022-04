Continua il periodo no di Nzola. Il francese non convocato da Thiago Motta

Momento no per Nzola, dopo l’episodio dell’orecchino con l’Inter delle scorse settimane e il presunto screzio con un compagno nella seduta d’allenamento di qualche giorno fa. L’attaccante non è stato convocato da Thiago Motta per la gara di domani contro la Lazio, sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A. Ufficialmente fuori per scelta tecnica, Nzola è ormai ai ferri corti con il suo allenatore. L’impressione è che la suastagione si sia conclusa prima del tempo.

FOTO: Twitter Spezia