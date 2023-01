Contini si presenta alla Reggina: “Trattativa veloce, ho accettato subito. Obiettivi? Pensiamo a una gara per volta”

Nikita Contini si è presentato in cofnerenza stampa alla Reggina. Il portiere arriva in prestito dal Napoli.

Queste le sue parole: “La trattativa é stata molto veloce, non ci ho pensato molto a venire qui, per me é un piacere lavorare in una piazza storica, con un grande gruppo e un grosso staff. Mi sono state riferite le ambizioni del progetto, la Reggina é un progetto a lungo termine, é stato uno stimolo maggiore venire qui a Reggio. Ho trovato un ambiente straordinario e anche il gruppo, questa deve essere la nostra forza”.

Sul duello con Colombi: “É un portiere molto forte, io cercherò di farmi trovare pronto e deciderà il mister quando potrò essere utile alla squadra”.

Sulle ambizioni della Reggina: “É un campionato impegnativo, noi dobbiamo pensare gara dopo gara e vedremo poi ad aprile dove saremo”.

Sui suoi pregi: “Sono abile con i piedi, ma ciò che conta é che il portiere debba parare. Con mister Guido cercherò di limare i miei difetti “.