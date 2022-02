Conti-Samp, ufficiale il rinnovo fino al 2025

Una tempistica chiara fin da quando Andrea Conti aveva firmato per pochi mesi il contratto con la Samp. Le parti si erano lasciate con la promessa che presto l’impegno sarebbe stato rinnovato per altre tre stagioni. Poco fa è arrivato l’annuncio ufficiale: Conti si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025. Il suo approccio è stato quello giusto, si è presentato con due gol (uno in campionato) e con una buona presenza sulla fascia.

