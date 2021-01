Conti-Fiorentina: nessun incontro ma strada spianata

viaggia spedito verso lama oggi non ci sono stati incontri e non erano previsti. La Fiorentina vuole lavorare con discrezione, abbiamo detto entro 72 ore da ieri pomeriggio, possibile che venga rispettata la tempistica ma cambia poco. Conti è sempre più ai margini del, non è stato utilizzato in Coppa Italia, ha scelto la Fiorentina con convinzione e si andrà avanti con la ferma volontà di chiudere. Operazione in prestito oneroso con riscatto obbligato per un totale di 7-8 milioni: la strada è questa, spianata, in attesa degli accordi definitivi.

