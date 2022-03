Conte: “Voglio lottare per vincere, non per il quarto posto. Ho un anno di contratto, valuteremo”

Il tecnico del Tottenham Antonio Conte continua a manifestare la sua volontà di lottare per obiettivi più importanti rispetto al quarto posto. Queste le sue parole, rilasciate nella conferenza stampa tenuta prima della gara con il Manchester United: “Sono legato a questo club per un altro anno, la società voleva questo tipo di situazione e io l’ho accettata perché pensavo fosse giusto che ci conoscessimo. Dopo quattro mesi penso che abbiano capito il modo in cui lavoro e io ho capito il loro“.

Conte prosegue: “Ora abbiamo tre mesi fino alla fine della stagione, serviranno per migliorare e valutare la soluzione ideale per entrambi. Mi piace lavorare qui e mi piacerebbe lottare per qualcosa di più importante essendo competitivi: voglio lottare per vincere e non per finire quarti in classifica”.

Foto: Sito ufficiale Tottenham