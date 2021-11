Conte: “Voglio imprimere alla squadra la mia passione. L’ambizione è quella di tornare protagonisti”

Antonio Conte ha rilasciato le sue prime parole da allenatore del Tottenham. Il tecnico italiano ha espresso tutto il suo entusiasmo e la voglia di ricominciare ad allenare. Ecco le parole rilasciate sul sito ufficiale degli Spurs: “Sono felice di tornare ad allenare, e di farlo in un club che ha l’ambizione di essere di nuovo protagonista. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare per trasmettere a squadra e tifosi la passione, la mentalità e la determinazione che mi hanno sempre contraddistinto“.

Foto: Twitter Tottenham