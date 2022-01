Conte: “Vogliamo migliorare questa situazione. Contratto di 18 mesi? Un bene per me e per il club”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Arsenal in Premier League.

Queste le sue parole: “Ho deciso di accettare questo lavoro perché lavorare in questo ambiente, in un club moderno, fa bene a ogni allenatore. Poi, come ben sapete, quando sei fuori puoi solo immaginare la situazione, mentre quando ci sei dentro capisci molto meglio ogni aspetto. Questa, ripeto, è l’ora di lavorare. Ho fatto le mie valutazioni sulla situazione attuale del Tottenham, non penso alle parole ma ai fatti. Dobbiamo solo lavorare per migliorare la situazione che ho trovato qui”.

Sul contratto da 18 mesi: “Abbiamo concordato, io e il Tottenham, la durata del contratto, è un bene per me e per il club. Penso sia stato positivo per me vedere la situazione e per il club capire chi è l’allenatore con cui lavoreranno. Oggi mi sto godendo il mio tempo al Tottenham. Qui ho trovato un’atmosfera fantastica, un grande stadio, un grande campo di allenamento, i nostri tifosi sono incredibili perché ci supportano sempre dall’inizio alla fine e mi sto godendo quest’esperienza. Di sicuro vogliamo tutti migliorare questa situazione”.

Conte più pacato: “Non la penso così. Bisognerebbe chiedere all’arbitro o al quarto ufficiale se sono rimasto calmo contro il Chelsea! Sarebbero sicuramente sorpresi da questa domanda. Mi piace comunque vedere come reagiscono i miei calciatori quando resto calmo, questo è certo e fa parte di una strategia. Io posso guidare la macchina, ma a volte come autista posso anche restarmene seduto e calmo per dare più responsabilità ai miei ragazzi. Sono molto forte e lo sarò fino alla fine”, la risposta del tecnico del Tottenham”.

Foto: Twitter Tottenham