Conte: “Vittoria convincente ma non basta. Le mie ambizioni sono altre, la squadra lo deve capire”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha parlato dopo il successo per 5-0 contro l’Everton, che rilancia i suoi in chiave Champions.

Queste le sue parole: “La squadra ha giocato una grande partita ed ha mostrato una grande ed importante reazione dopo l’ultima sconfitta. Non era facile affrontare una squadra come l’Everton perché, seppur stia lottando per non retrocedere, ha una rosa davvero importante. La squadra ha giocato davvero bene, muovendosi con molta intensità con e senza il pallone e attaccando gli spazi al momento giusto. Questa vittoria è importante soprattutto per i miei calciatori. Il duro lavoro inizia finalmente a pagare. La squadra sta migliorando molto e ha ancora grandissimi margini di crescita. Ecco perché la vittoria per quanto convincente non basta. Io e i giocatori vogliamo cercare di essere competitivi e lottare per le prime posizioni in classifica. Le mie ambizioni sono altre, come quelle che devono avere i miei giocatori. Possiamo e dobbiamo assumerci questa responsabilità, io e i giocatori, nelle ultime 12 partite voglio che diano tutto e poi vedremo in che posizione saremo”.

Foto: Twitter Tottenham