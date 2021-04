Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato così a Sky Sport dopo il pari con lo Spezia al Picco dell’obiettivo Scudetto: “La pressione si sente, i giocatori lottano per la prima volta per qualcosa di importante. Vincendo non avremmo rubato nulla, potevamo essere più qualitativi sotto porta. Per questo motivo parliamo di un pareggio, la partita è stata fatta con la giusta voglia. Va bene così”.