Conte: “Vidal? Deve migliorare, non ha il posto fisso. Deve tornare ad allenarsi bene”

Uno dei temi principali dell’intervista rilasciata a Sky da Antonio Conte, dopo la gara con il Crotone, è stato il momento non felicissimo di Vidal, anche oggi il peggiore dell’Inter e in campo con un pò di superficialità.

Conte non le ha mandate a dire al cileno: “Ha margini i miglioramento importanti, deve lavorare a testa bassa e pedalare. Qua nessun ha il posto fisso, lui deve dimostrare di meritare di giocare. Deve fare molto meglio di quello che sta facendo, mi riferisco a quello che abbiamo visto fino ad ora. Troppi alti e bassi, come Inter non possiamo permettercelo. Sa che deve tornare ad allenarsi, quando giochi in grandi squadre tante volte l’aspetto dell’allenamento va in secondo piano, e vai di torello e tacco e punta. Gli diamo tempo per adattarsi, al tempo stesso siamo contenti di aver recuperato Sensi. L’anno scorso l’abbiamo avuto solo per sette partite, adesso sta ritrovando la migliore condizione. Gagliardini quando entra è una garanzia, sotto questo punto di vista siamo contenti e cercare di migliorare. Alla fine, la squadra iniziale del secondo tempo, tranne Hakimi, era la stessa cosa”.

Foto: Twitter Inter