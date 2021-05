Conte: “Vedo diversi giornalisti interisti troppo negativi. Dovrebbero essere più tifosi”

Antonio Conte, intervistato da Sky Sport dopo la gara di Crotone, ha parlato della quasi vittoria dell’Inter dello scudetto: “Voglio mettere i puntini sulle i: qualcuno ha detto che ho voluto cambiare l’inno dell’Inter ma questo è falso al 200%. Sono inni simpatici che entrano nelle orecchie, qualcuno ha usato la battuta dell’essere meno pazza perché io sono convinto che le squadre vincenti hanno stablità. Questa cosa mi ha dato fastidio, io ho rispetto per la storia di ogni club. Sono entrato in un pianeta nuovo, non è stato e non sarà semplice perché ci sono tante dinamiche. Vedo che alla minima occasione si cerca di essere sempre negativi, anche giornalisti tifosi nerazzurri lo sono. Invece dovrebbero essere sempre positivi e più tifosi”.

Foto: Instagram personale