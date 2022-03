Ieri il ko del Tottenham in FA Cup contro il Middlesbrough, club di Championship. Un brutto passo falso per Conte, che in conferenza stampa ha citato Fascetti e Mazzone come da lui ammesso: “Loro mi hanno insegnato che gli allenatori devono usare il bastone e la carota. Come tecnico devo trovare il modo giusto in ogni momento”.

FOTO: Twitter Tottenham