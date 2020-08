Conte un gran peso per l’Inter: quanto costa a bilancio

Costi per gli allenatori in aumento di quasi il 60% per l’Inter di Suning. È questo l’impatto sul bilancio dell’Inter per l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra, da quanto si evince su Calcio&Finanza.

“Nel dettaglio, infatti, sono presenti anche i costi relativi ai compensi degli allenatori al 31 marzo 2020. Una cifra che sale del 58,2% rispetto allo stesso periodo della passata stagione, passando da 12,474 milioni a 19,737 milioni di euro. Un aumento quindi pari a poco più di 7 milioni di euro sui primi nove mesi dell’anno rispetto al 2018/19, quando sulla panchina nerazzurra sedeva Luciano Spalletti. Cifre che non sono riferibili totalmente ai contratti dell’allenatore principale (viene considerato staff ecc), ma di cui la maggior parte ovviamente è legata al contratto del tecnico della prima squadra…La crescita nei compensi per gli allenatori dell’Inter è un trend evidente negli ultimi anni: si è passati infatti dai 12,4 milioni dell’intera stagione 2016/17 fino ai 19,7 milioni dei primi nove mesi della stagione 2019/20”.

Oltre il danno ( mancato scudetto) anche un bilancio sul quale fare molta attenzione per Marotta e company.