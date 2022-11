Conte: “Un anno fa giocavamo in Conference, ci vogliono giocatori di qualità e tempo per vincere”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha commentato in conferenza stampa il pirotecnico successo per 4-3 ottenuto in casa contro il Leeds: “Penso che questa partita abbia reso felici moltissime persone. Penso che chi era allo stadio abbia visto un calcio attraente. Se devo vedere l’aspetto positivo di sicuro i miei giocatori mi hanno dimostrato di avere carattere in questo periodo. In molte partite siamo andati sotto e poi abbiamo recuperato. Dunque penso che abbiamo mostrato grande carattere e voglia di non arrendersi, di credere nella vittoria. Cerco ogni giorno di trasferire questo concetto. Dobbiamo combattere, non arrendersi mai è il nostro mantra”. Infine, ha così risposto alla domanda sulle prospettive della squadra: “Se vuoi essere considerato un contendente al titolo, hai bisogno di giocatori di grande qualità. Basti vedere Manchester City, Liverpool, Chelsea, tutte squadre davvero forti. Per questo dico che non dobbiamo dimenticare che solo un anno fa giocavamo in Conference League. C’è bisogno di tempo”.

Foto: sito ufficiale Tottenham