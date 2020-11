Conte: “Un allenatore non è mai soddisfatto del mercato. Eriksen? Scelgo per il bene dell’Inter”

Antonio Conte, l’allenatore dell’Inter, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Vivo l’Inter 24 ore al giorno, senza sosta, con un unico obiettivo: aiutare la società a tornare stabilmente tra i top club, dove la storia vuole che stia. La vittoria finale non è mai scontata o garantita, si crea attraverso un lungo percorso fatto di passione, lavoro, fatica, sacrificio, cura dei particolari. Ho sempre lavorato nella mia carriera in questo modo, e quando un giorno, spero lontano, andrò via, di una cosa sono certo: l’Inter che lascerò sarà, sotto tutti i punti di vista, migliore di quella che ho trovato.

“Numericamente siamo più strutturati rispetto all’anno scorso. Come funzionalità di calciatori possiamo migliorare. Se sono soddisfatto del mercato? Gli allenatori non sono mai del tutto soddisfatti. Ognuno di noi ha qualche situazione da sistemare, qualche ruolo che voleva coprire diversamente, qualche uomo da adattare. È stato un mercato difficile per tutti. Sia nel comprare sia nel vendere. La società era stata chiara: si fa mercato con quello che si incassa. Il mio compito è di lavorare e rendere migliore la rosa che mi viene messa a disposizione”.

“Eriksen? Tutte le scelte che faccio sono sempre e solo per il bene dell’Inter, non per quello del singolo giocatore. Vidal è un grande giocatore, in campo sa sempre cosa fare. Avrebbe bisogno di due settimane di allenamenti full immersion, ma si gioca continuamente e quindi dovrà prendere la forma migliore giocando. Però Arturo non si discute”.

Foto: Twitter Inter