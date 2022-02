Conte: “Devo parlare con il Tottenham. Non posso accettare questa situazione. Qui parlano di quarto posto

Con la sconfitta sul campo del Burnley, il Tottenham è caduto per la quarta partita nelle ultime cinque uscite in Premier League. Al termine dei novanta minuti, Antonio Conte si è lasciato andare a un duro sfogo per la situazione che lui e la squadra stanno vivendo: “Penso che al di là della prestazione oggi abbiamo perso di nuovo e questa è la nostra quarta sconfitta in cinque partite. La prestazione può anche essere buona, ma abbiamo perso e per me è inaccettabile. Perdere quattro volte su cinque deve essere considerato un disastro per il Tottenham e sicuramente è giusto che si facciano delle valutazioni, sia io che il club. Sono venuto qui per migliorare la situazione, non per il quarto posto di cui si parla, ma al momento credo che stia addirittura peggiorando. I giocatori son sempre gli stessi, in questo club cambiano gli allenatori, non cambiano i giocatori e non cambiano i risultati. Credo che i tifosi non meritino questa situazione. Sono troppo onesto per chiudere gli occhi e continuare così. Dobbiamo parlare per trovare la migliore soluzione per aiutare la squadra ed evitare che questa situazione si protragga“.

Foto: Sito ufficiale Tottenham