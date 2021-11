Conte-Tottenham, cronaca della giornata. Tra summit (oltre tre ore) e staff

Una giornata intensa, molto intensa. Antonio Conte si avvia a diventare il nuovo allenatore del Tottenham, dopo due giorni incredibili che varrebbero un ottimo approfondimento, porta a porta, per ricostruire qualsiasi tipo di indiscrezione dentro la 48 ore che ha ribaltato il mondo Spurs. Conte ha avuto un lungo summit di oltre tre ore con Levy e Paratici per parlare di contratto e di garanzie sul mercato, è entusiasta di tornare in Premier, il Tottenham lo intriga. Il summit di oltre tre ore continuerà a cena, tra stanotte e domattina ci sarà la firma sul contratto che – lo ricordiamo – sarà fino al 2023 con eventuali opzioni. Conte dirigerà domani, dopo gli ultimi passaggi formali, il suo primo allenamento, in modo da essere pronto per guidare il Tottenham giovedì in Europa League contro il Vitesse. Il suo staff sarà quello storico: da Stellini a Coratti e Bruno, senza dimenticare il fratello Gianluca. E ora la prima notte londinese, una città che conosce bene e dove ha vinto alla guida del Chelsea.

FOTO: Twitter Inter