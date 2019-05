Conte: “Con i tifosi dell’Inter condivido ambizione, coraggio, fame e determinazione”. Il video di presentazione

Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. Dopo l’annuncio ufficiale, il club neroazzurro ha pubblicato sul proprio profilo twitter un breve video di presentazione del nuovo tecnico. “Finalmente, si ricomincia“, le parole pronunciate da Conte, “Di motivi ne ho tanti, anche troppi, e di sfide davanti a me altrettante. Ma non vedo l’ora. Un club che non è da tutti, con i tifosi che si chiederanno: ‘Perché proprio io?’ Perché condividiamo la stessa ambizione, il coraggio, la fame e la determinazione. Ora tocca a me. Ci sono, Inter”.

Foto: twitter ufficiale Inter