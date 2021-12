Conte sulla riunione di ieri con la Premier League: “E’ stata una perdita di tempo. Tutto era già stato deciso”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa anche della riunione di ieri con i vertici della Premier League: “Devo essere onesto, penso che sia stato un incontro in cui abbiamo cercato di parlare, e alcuni allenatori hanno provato a chiedere soluzioni. Ma credo che tutto fosse già stato deciso, c’era un muro e anche per questo non voglio entrare nel discorso. Una perdita di tempo? Penso di sì. Perché quando hai un muro davanti puoi chiedere e parlare di quello che vuoi, ma le decisioni sono già state prese”. La riunione era stata organizzata per discutere dell’impatto che la pandemia potrebbe avere sulla salute dei giocatori, considerati i tanti impegni in pochi giorni”.

FOTO: Sito Tottenham