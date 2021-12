Conte sulla Conference League: “Contro il Rennes partita rinviata non per colpa nostra. Meritiamo di giocare”

Antonio Conte, alla vigilia della sfida di Premier contro il Leicester, ha commentato la decisione della UEFA di non far giocare la partita rinviata contro il Rennes di Conference League: “Vogliamo giocare. Penso che il Tottenham meriti di giocare l’ultima partita del girone. È una situazione davvero strana perché non abbiamo giocato ma non per colpa nostra. Il governo ha deciso di chiudere il nostro centro sportivo e di interrompere per tre giorni le nostre sedute. Per questo non abbiamo giocato, non abbiamo colpe per quello che è successo. Meritiamo la possibilità di giocare l’ultima partita e di provare a passare al turno successivo. Siamo stati giovedì, venerdì e sabato senza allenarci. Domenica abbiamo ricominciato a lavorare con pochi giocatori, perché abbiamo avuto problemi anche con gli Under 23. Siamo partiti con 13-14 giocatori e oggi si sono allenati 16 giocatori più i giovani”.

FOTO: Twitter Tottenham