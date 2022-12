Conte sul futuro: “Sono felice al Tottenham. Ho 6 mesi per decidere”

Antonio Conte, in conferenza stampa, ha parlato del Tottenham e del suo futuro. L’ex allenatore di Inter e Juventus è stato più volte accostato a un ritorno in bianconero. Queste le dichiarazioni di Conte: “Io penso che la partita col Brentford sia più importante del mio futuro, ma quello che posso dire è che sono davvero felice di lavorare in questo club. Parliamo ogni giorno, abbiamo sei mesi di tempo e credo che troveremo la soluzione migliore”.

Foto: Twitter Tottenham