Conte sul Chelsea: “Momento non facile, è un peccato. Ho amato il club”

Antonio Conte, ora al Tottenham, in conferenza stampa ha così parlato della situazione del Chelsea, sua ex squadra: “Non è facile, è un peccato. Al Chelsea, mi sono goduto due stagioni, ho vinto due titoli. Non è semplice per i giocatori, non è semplice per Thomas Tuchel, per i tifosi, per tutto l’ambiente. Spero che, in generale, questa situazione tra Russia e Ucraina finisca e trovi una pace, perché è troppo importante. Spero il meglio per questo club, ho amoto la squadra”.

FOTO: Twitter Tottenham