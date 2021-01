Conte sui cambi: “Vidal si è fatto male e ha chiesto la sostituzione. Hakimi aveva dato tutto”

Nell’intervista post gara su Dazn, Antonio Conte ha anche commentato i cambi contro la Roma, finiti nel ciclone della critica.

Queste le sue parole: “Per quel che riguarda Vidal si è infortunato e ha chiesto la sostituzione. Lautaro ha dato tantissimo in quei 75′ anche perché nella fase di non possesso gli chiedevo di abbassarsi. Hakimi pure ha corso tanto e stava perdendo colpi e palle importanti. Ricordiamo che è la terza partita in sette giorni dove hanno sempre giocato. Le sostituzioni ci stanno e l’Inter ha una rosa importante, per cui non vedo il perché non si debba pescare dalla panchina”.

Su Vidal: “Una buonissima prestazione. Magari è partito un po’ a rilento ma poi è salito a livello di prestazione e intensità. È stata sicuramente una buona prestazione, come quella dagli altri”.

Foto: Twitter Inter