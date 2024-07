Conte su Kvara e Di Lorenzo: “Il presidente mi aveva promesso che sarebbero rimasti. Sono due bravi ragazzi”

Direttamente dal ritiro del Napoli a Dimaro ha parlato in conferenza stampa Antonio Conte, neo tecnico dei partenopei. Diversi i temi affrontati, tra cui Kvaratskhelia e Di Lorenzo, punti di riferimento per gli azzurri. Ecco le parole del tecnico salentino: “Il presidente mi aveva promesso che sarebbero rimasti ed è stato così. Grande merito va alla società, che ha agito nella giusta maniera. Sono due bravi ragazzi. Di Lorenzo si era legato a vita al Napoli, la grande delusione lo aveva condizionato. Io ho riportato equilibrio in questa delusione, provando a spiegare che non possiamo gettare anni di lavoro. Il club ha agito come doveva, in questo va dato merito al presidente”.

Foto: twitter Napoli