Conte su Kulusevski: “Lo volevo all’Inter, ma Paratici lo portò alla Juve per farmi un torto. Anche con Lukaku…”

Intervistato da Standard Sport , Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha rivelato come Fabio Paratici abbia provato a mettergli i bastoni tra le ruote, ai tempi in cui lui allenava l’Inter e Paratici era alla Juve. In particolare, quando voleva nella sua Inter Romelu Lukaku: “Paratici ha provato a comprare Lukaku per la Juventus perché sapeva benissimo che mi piaceva e lo volevo nella mia squadra. Era un tentativo per provare a disturbare una nostra strategia”.

Su Kulusevski: “L’acquisto di Dejan non mi ha stupito, perché l’ho chiesto io quando ero all’Inter. In pratica ho dato un suggerimento a Paratici e anche in quel caso ha voluto tagliarmi fuori dall’affare non per rafforzare la Juventus, ma solo per danneggiare me e l’Inter. Ma in quel momento forse la Juventus era più forte di noi sul mercato”.

Sulla Premier: “Quando punti a ingaggiare giocatori qui in Inghilterra, devi controllare molti aspetti. Continuo a ripeterlo, perché questa è la massima serie ed è molto difficile da giocare. Non è per tutti, questo campionato. Se giochi in questo campionato, puoi giocare in tutti i campionati. Ma non significa che se giochi in un altro campionato, puoi venire qui a giocare. Penso che dobbiamo prestare grande attenzione. Rodrigo Bentancur e Kulusevski sono due buoni acquisti di prospettiva per la filosofia del club. Due buoni giocatori da sviluppare. Ma giocatori che ora sono pronti. Pronti a giocare e ad aiutarci”.

Foto: Twitter Tottenham