Conte: “Sto bene, sabato sarò in panchina. È stata una settimana strana”

Da qualche giorno Antonio Conte, tecnico del Tottenham, è positivo al Covid. L’ex Juve e Inter ha però rassicurato sulle sue condizioni: “Dopo la partita con l’Aston Villa e il giorno successivo ho iniziato ad avvertire un po’ di sintomi lievi e mal di gola. Ho fatto il test ed è risultato positivo, ma ora sto bene. Ho seguito un allenamento a distanza, penso che sabato sarò al mio posto in panchina visto il tempo trascorso dalla mia positività. È stata una settimana strana per me e per i calciatori perché sono abituati ad allenarsi con me e non solo con il mio staff, ma va bene così, hanno fatto un ottimo lavoro”.

FOTO: Sito Tottenham