Conte sta per tornare in Premier. I suoi numeri in Inghilterra

Antonio Conte sta per tornare in Premier League al Tottenham, per sostituire Nuno Espirito Santo sulla panchina degli Spurs. Per il tecnico campione d’Italia in carica si tratterà di un ritorno in Premier dopo la sua esperienza al Chelsea.

Conte ha allenato i “blues” in due stagioni, nel 2016-17 e 2017-18. Ha vinto il campionato con il Chelsea nella sua stagione d’esordio. Nella seconda stagione ha messo in bacheca la FA Cup. In totale, Conte ha collezionato 76 panchine in Premier in due anni. Il suo bilancio è di 51 vittorie, 16 pareggi e 15 sconfitte. I punti totali raccolti in due stagioni sono stati 163, chiudendo con una media di 2.14 punti a partita.

Dopo il trionfo nella prima stagione, arrivò un deludente quinto posto l’annata successiva. In totale il suo Chelsea ha segnato 147 gol, subendone 71.

Foto: Twitter Inter