Conte sostituisce Lautaro e non accetta la reazione: “Zitto, non fare il fenomeno”

Nel 3-1 odierno dell’Inter alla Roma, la partita di Lautaro Martinez inizia al 36′ al posto dell’infortunato Sanchez, ma l’argentino viene sostituito da Conte prima del 90′. L’argentino non la prende affatto bene e guarda Conte che non gli dice nulla.

Il 10 nerazzurro nella via di ritorno in panchina dà un calcio a una bottiglietta, Conte vede tutto e si arrabbia: “Zitto, non fare il fenomeno”.

Foto: Twitter Inter