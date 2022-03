Conte: “Sorteggio non fortunato, ma dobbiamo andare ai Mondiali”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham ed ex CT della Nazionale, dal 2004 al 2006, ha parlato al sito ufficiale della FIGC sui playoff qualificazione ai Mondiali dell’Italia.

Queste le sue parole: “Sicuramente non siamo stati fortunati, sia nel girone che nel sorteggio. Però siamo l’Italia e sappiamo benissimo cosa fare, siamo noi i Campioni d’Europa, non dimentichiamolo. Certo, non sarà semplice, perché le due squadre più forti tra quelle finite ai play off sono proprio Italia e Portogallo, però ritengo che abbiamo le carte in regola per andare ai Mondiali. Dobbiamo andare ai Mondiali”.

Foto: Sito Tottenham