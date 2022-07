Conte: “Sono ambizioso, voglio un Tottenham competitivo per tutti gli obiettivi”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, nel corso di una conferenza stampa durante la turnée della squadra inglese in Corea del Sud. Conte ha ribadito quanto sia importante che le sue ambizioni siano soddisfatte dal club.

Queste le sue parole: “Ho sempre detto che a fine stagione era molto importante per me parlare con il club per prendere una decisione. È stato molto semplice portare avanti questo progetto, perché ho un altro anno di contratto e abbiamo appena iniziato. Penso che la scorsa stagione finire tra i primi quattro sia stato un grande traguardo per tutti noi, ma penso che abbiamo appena iniziato. Serve tempo e pazienza, ma sarà importante essere più forti del passato, ho ambizioni ed è lo stesso per il club”.

Sul mercato: “Il club vuole costruire qualcosa di importante per i tifosi. La nostra ambizione è cercare di migliorare ed essere competitivi in tutte le competizioni. La prossima stagione giocheremo Champions League, FA Cup e Carabao Cup, e hai bisogno di una grande rosa perché hai bisogno di tanti giocatori per affrontare queste competizioni ed essere competitivo”, ha spiegato Conte.

Foto: twitter Tottenham