Conte: “Sfiorata la perfezione, l’Inter è tornata credibile”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter ha così commentato l’ottima prestazione dei suoi ragazzi dopo il 2-0 inflitto alla Juventus: “Sicuramente per vincere contro una squadra come la Juve, che è per tutti un riferimento, devi fare una partita che sfiora la perfezione. Soddisfazione aver visto che determinate cose che potevano far male alla Juventus si sono rilevate azzeccate. I ragazzi son stati bravi a giocare la partita. Sono contento perché sono le partite che ti danno autostima, e ti fanno capire che la strada è giusta e inizia a dare frutti importanti. Esiste sempre un gap, ma tante altre squadre stanno iniziando a lavorare per ridurre questo gap. Ho visto una Inter credibile in campo questa sera. Siamo tornati ad essere credibile a livello nazionale ed internazionale anche se l’eliminazione in Champions è una ferita che porteremo sempre appresso, ma le ferite gravi si rimarginano lavorando e migliorandosi”.

Foto: Sito Inter