Conte: “Sento di essere vicino a vincere in Europa. Zidane dice che siamo favoriti? Mi fa ridere”

Archiviato il derby con una sconfitta, l’Inter prova a voltare pagina lanciandosi in Champions. All’esordio, i nerazzurri, se la vedranno con i tedeschi del Borussia Mönchengladbach. In conferenza stampa, insieme al capitano Handanovic, ha parlato il tecnico Antonio Conte, consapevole di non poter più fallire in Champions, come accaduto la scorsa stagione.

Queste le sue parole: “La squadra è cresciuta in esperienza rispetto alla scorsa stagione. Il cammino in Europa League ci è servito per maturare tutti e capire come affrontare gare del genere. Siamo consapevoli di non poter più fallire in Europa. Bastoni? Sta bene, ha recuperato dal Covid, domani sarà in panchina e dalla prossima in campionato potrebbe già giocare dall’inizio”.

Le 4 in Champions hanno faticato nell’ultimo turno di campionato: “Il torneo si è equilibrato, ci sono diverse squadre forti, molto preparate e credo che la preparazione deficitaria e le Nazionali hanno inciso su questo. Anche all’estero il Real, il Barcellona e altre top hanno perso. Sono risultati inaspettati che dipendono anche dal ritorno dei nazionali e dal naturale affaticamento”.

Sul trequartista: “Abbiamo diversi uomini bravi a fare questo tipo di ruolo, i vari Vidal, Eriksen, Sensi, Nainggolan, lo stesso Barella. Posso dire che chi sta meglio posso scegliere”.

Zidane dice che l’Inter è favorita nel girone: “Mi fa ridere. Stiamo parlando dei campioni di Spagna, di una rosa che ingloba giocatori da cento milioni, sentir dire questo sinceramente mi fa sorridere. Le valutazioni devono essere serie e concentrate per evitare di dire fesserie. Il Real, solo perché non ha fatto mercato, non può non essere sfavorito in questo girone”.

Consacrazione internazionale: “Sento che sto migliorando anche io a livello europeo e che la vittoria in Europa sia vicina. La scorsa estate abbiamo sfiorato l’Europa League, possiamo puntare a traguardi importanti”.

Fonte Foto: Twitter Inter