Conte: “Secondi? Dipende da come si vede il bicchiere. EL dopo percorso estenuante”

Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei nerazzurri ai danni del Genoa. Queste le parole del tecnico nerazzurro: “Il problema, come ho sempre detto, è come vedi il bicchiere. Se mezzo pieno o mezzo vuoto. Nell’ultimo periodo si è voluto vederlo sempre vuoto. Ma ci sono dei numeri che parlano chiaro e che confortano. Questi ragazzi stanno facendo delle cose buonissime. Poi di certo si può e si deve migliorare. A volte ci sono delle annate in cui semini poco e raccogli tanto e poi ci sono annate in cui semini tanto e raccogli meno. Questa è stata la stagione dell’Inter. Sanchez? Mi auguro che il club risolva questa questione. Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo giocato spesso con i soli Lautaro e Lukaku. C’è anche Esposito, è di grande prospettiva ma deve fare il suo percorso. Campionato? Dobbiamo finire la stagione nel migliore dei modi, perché lo meritano i tifosi e lo meritiamo noi. Vogliamo arrivare più in alto possibile, ma lo scudetto lo vincerà qualcun altro. Vincere l’Europa League? E’ molto più semplice parlare di vincere che riportarla sul campo, è facile usare questo verbo ma ci sono molte squadre, United su tutte. La partita con il Getafe è difficile, arriviamo in Europa League dopo aver fatto un percorso estenuante. Rammaricato? Scelgo senza dubbio le gare con Sassuolo e Bologna. Mi sono arrabbiato tantissimo, mentre con Fiorentina ed Hellas Verona no perché avevamo dato tutto”.

Foto: twitter Inter