Conte: “Se si va sul mercato bisogna farlo nel modo giusto”

Le parole riguardanti il mercato rilasciate da Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport, dopo la convincente vittoria in casa dell’Atalanta per 3-2.

“Che giocatore mi aspetto per il dopo Kvara? Lascio al club la decisione, non entro nel merito. È inevitabile che se dovessero chiedermi un parere dirò il mio pensiero. Se si deve fare qualcosa sul mercato lo si deve fare nella maniera giusta, non per far ridere. Le cose vanno fatte come Dio comanda. Stiamo andando avanti avendo delle situazioni da affrontare, sia in termini di infortuni che di mercato. Situazioni che potrebbero ammazzare un toro, mentre noi non ci lamentiamo”.

Parla poi di Lukaku: “Dà sempre tutto, ma sono tutti giocatori importanti. Non siamo tanti ma siamo giusti e siamo affamati“.

Foto: Instagram Napoli