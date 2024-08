Conte: “Se si può utilizzare Osimhen? Dovete chiedere al club. Io sono spettatore di questa vicenda”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha così parlato di Victor Osimhen: “Questa è una domanda che dovete fare al club e non a me. Io vedo che Osimhen fin dal ritiro si è allenato a parte. Dovete chiedere al club, assolutamente non a me. L’ho subito detto, mi sono messo da spettatore su questa vicenda. Ma al di là di un singolo giocatore bisogna sicuramente avere un atteggiamento diverso, con più personalità, più voglia. Ho trovato dei ragazzi che fanno fatica nella difficoltà e questa è una cosa grave perché non l’alleni in pochissimo tempo, devi avere tempo e pazienza. Devi cercare di farli crescere a livello di mentalità”.

