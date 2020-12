Conte. “Scudetto? Una squadra come l’Inter dovrebbe partire sempre per vincerlo”

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Verona. L’allenatore dell’Inter si è soffermato sulle ambizioni del club: “Penso che per la sua storia l’Inter dovrebbe partire di base ogni anno per cercare di vincere dei titoli. Poi magari ci sono periodi in cui sei al top e vinci e altri in cui vedi più buio. Ma squadre come Inter, Milan e Juventus partono a prescindere per provare ad essere competitive e cercare di vincere. Ma quest’anno ci sono squadre importanti come ad esempio il Napoli, o Roma, Lazio e Atalanta. Ci sono sette squadre che possono darsi fastidio. Ma l’Inter a prescindere deve provare ad essere competitiva“.

Foto: Twitter Inter