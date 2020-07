Il tecnico dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato alla vigilia della sfida di serie A contro la Roma. Ecco le sue parole rilasciate a Inter TV: “Affrontiamo una squadra attrezzata che ha un ottimo organico oltre che un grande allenatore. Per noi sarà una gara molto difficile, specie dopo aver giocato due giorni prima contro la SPAL e perciò senza un potenziale giorno di recupero. Da parte nostra c’è entusiasmo, iniziamo a vedere riconosciuto il lavoro che è stato fatto, i ragazzi vengono ora apprezzati dopo che, nell’ultimo periodo e un po’ a sorpresa, sono stati bistrattati in generale. Contingenza? Ne abbiamo avuta un po’ troppa in questo torneo, è stata un’annata un po’ tormentata, a partire da Sanchez sul quale non abbiamo potuto contare per tre mesi. In mezzo al campo lo stesso con diversi infortuni ripetuti. Penso a Sensi che abbiamo avuto pochissime volte a disposizione, agli infortuni traumatici di Gagliardini e Barella, al problema al ginocchio di Vecino. Stop che mi hanno fatto soffrire. Al tempo stesso vediamo anche il bicchiere mezzo pieno, chi sta portando avanti la carretta. Mi riferisco a gente come Brozovic, Borja Valero ed Eriksen che stiamo integrando”.

FOTO: Twitter ufficiale Inter