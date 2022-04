Conte ritrova Eriksen: “Vederlo giocare di nuovo mi rende molto felice. Abbiamo sofferto per lui”

Sabato in Premier è in programma Brentford-Tottenham, ovvero Christian Eriksen contro Antonio Conte. Il tecnico leccese ritrova il danese dopo lo scudetto vinto all’Inter. Questo il suo commento in sala stampa: “Sono molto felice di vederlo giocare di nuovo a calcio. A giugno è stato terribile, quelle immagini erano terribili per tutti. Abbiamo sofferto molto per lui e la sua famiglia. Vederlo per una partita sarà un piacere per me. È incredibile perché non molto tempo fa è successo quello che è successo. Vederlo giocare di nuovo mi rende molto felice perché so che il calcio è vita. Avere questa opportunità è fantastico per lui e per la sua famiglia, perché ora tornano ad avere una vita normale”.

FOTO: Twitter Tottenham