Conte risponde a Marocchi: “Sono chiacchiere da bar”

“Non è che stai chiedendo troppo alla squadra con i tuo schemi facendola partire tanto da dietro, non è che sono troppe le tue richieste e i giocatori poi si perdono via?” , la provocazione di Marocchi che ha fatto stizzire visibilmente Conte nel post partita di Inter-Torino a Sky:

“Non capisco cosa vuoi insinuare con queste parole. In qualsiasi situazione c’è sempre un filo conduttore e sempre ci deve essere, altrimenti facciamo chiacchiere da bar. Io non sono un allenatore così e quello che ho vinto l’ho vinto non andando solo di fisico e di furore. Non accetto che ci venga detta una cosa del genere”.

