Conte risponde a Klopp: “Lo rispetto, ma pensi alla sua squadra. Non si parla mai dell’avversario”

Il tecnico del Tottenham, Antonio Conte risponde a distanza a Jurgen Klopp, che al termine del match con gli Spurs dello scorso weekend, finito 1-1, aveva criticato il modo di giocare dei londinesi, troppo difensivo, secondo il tecnico tedesco.

Queste le parole dell’ex tecnico di Inter e Juve: “Ho grande rispetto per Jurgen Klopp e so che anche lui mi rispetta molto. È importante però concentrarsi sulla propria squadra, sui propri problemi e su come fare meglio. Questa è un’occasione per me e per tutti gli allenatori per imparare che durante una partita non si parla mai dell’avversario. Jurgen è una persona molto intelligente – ha proseguito in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Arsenal decisiva in ottica qualificazione alla Champions League – Era un po’ frustrato dopo la partita, visto che probabilmente ha perso punti per la vittoria della Premier, ma al tempo stesso per ogni giocatore è importante imparare a stare concentrato sulla propria squadra e non sull’avversario”.