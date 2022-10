Conte: “Richarlison parteciperà al Mondiale. Lo posso confermare”

Sospiro di sollievo per il Brasile. Dopo l’infortunio al polpaccio rimediato contro l’Everton, si era creata grande preoccupazione intorno alle condizioni di Richarlison. Il brasiliano era stato immortalato in lacrime all’uscita dal campo e, al termine dell’incontro, era stato visto uscire dallo stadio in stampelle. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha voluto rassicurare i fan del Brasile sulla partecipazione al Mondiale del centravanti degli Spurs: “Lo posso confermare: Richarlison ci sarà al Mondiale”.

Foto: Instagram Tottenham