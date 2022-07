Conte riabbraccia Perisic: “Ha vinto tanto giocando campionati importanti”

Direttamente dalla tournée pre-campionato in Corea del Sud del Tottenham, Antonio Conte ha parlato del mercato degli Spurs, soffermandosi anche di Ivan Perisic, giocatore già allenato dal tecnico all’Inter: “Lo conosco molto bene. Parliamo di un giocatore che ha vinto tanto in passato, giocando campionati importanti in Germania e in Italia, e una finale di Coppa del Mondo. Stiamo parlando di un giocatore davvero bravo con grandi qualità”.

Foto: sito ufficiale Tottenham