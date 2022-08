Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Tottenham, Antonio Conte, ha parlato del motivo per il quale le sue avventura nei club durano “poco”: “Resto poco nel club? Amo l’onestà. Non mi piace quando le cose cambiano dopo uno o due anni. Se mi dici una bugia, con me hai vita breve“.

Foto: sito ufficiale Tottenham