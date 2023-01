Conte: “Resto al Tottenham? Ho un contratto, poi dipende da me e dal club”

Meno di 48 ore dopo la sconfitta interna con l’Aston Villa, alla vigilia del match della diciannovesima giornata in casa del Crystal Palace, il tecnico torna sullo stato del suo Tottenham: “Stiamo cercando di realizzare le basi del nostro progetto, come ripeto da quando sono arrivato. Non ho detto che ci servono giocatori, ho solo ricordato cosa stiamo facendo. Io ho un contratto qui per aiutare il club a costruire e a realizzare il suo progetto. Sono felice qui, sono felice di restare. Mi sta piacendo questa esperienza al Tottenham, come stiamo lavorando: ho trovato un club moderno, ho un buon rapporto con tutti, ho trovato dei buoni giocatori. Ad ora sono al Tottenham e il club ha il mio massimo impegno per aiutare a realizzare questo progetto, per costruire qualcosa di importante. Poi che io continui a farne parte o no dipende da me e dal club, perché nella realizzazione di questo progetto possono succedere mille cose, da un allenatore che viene esonerato a differenze di vedute”.

Foto: sito ufficiale Tottenham